VICIOUS CIRCLE

(Old School Hardcore)

Wertung: Gut

VÖ: bereits veröffentlicht

Label: Power It Up Records

Mit „Search For The Solution & More“ liegt mir der nächste Teil der Reihe von Power It Up zu australischem 80er Punk und Hardcore vor.

Auf Seite A der doppelten weißen 12“ gibt es die Songs der Split mit Youth Brigade von 1986 ebenso wie die „Search For The Solution“ 7“ von 1985.

Seite B enthält die Songs vom 1984er-Tape „Circle Of The Doomed“, die „Hope And Wait“ MLP von 1987 plus 2 Tracks von 1989.

Die zweite LP enthält eine Liveaufnahme von 1985 Live At The Prince Of Wales.

20 raue Tracks aus der frühen Phase.

Das Ganze ist remastered von Paul Lindsay.

Die dritte und letzte Doppel LP enthält auch ein 12-seitiges Booklet mit vielen Informationen, Livefotos und Artworkkram, etc.

Wer auf VICIOUS CIRCLE oder generell auf frühen australischen Hardcore/Punk steht, bekommt hier eine schöne Sammlung auf schönem Vinyl.

Tolles Teil! (hendrik)