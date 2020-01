UZZIEL

“This Fear”

(Melodic Thrash Metal)

Wertung: Geht so

VÖ: 08.11.2019

Label: SAOL

Webseite: Facebook, Myspace

5 Jahre nach ihrem Debüt bringen die Österreicher UZZIEL in fast komplett neuer Mannschaft den Nachfolger heraus.

Sehr melodischer Thrash Metal der wenig mit Thrash im eigentlichen Sinne zu tun hat, strömt mir entgegen.

Eigentlich müsste man UZZIEL eher als Modern Metal deklarieren.

Nach Schriftzug und Cover zu urteilen, habe ich ehrlich gesagt vor dem Hören eher an Suicidal Black Metal gedacht.

So sehr sich die Jungs auch Mühe geben, springt bei mir leider kein Funke über.

Die Produktion packt mich nicht.

Der Backgroundgesang klingt dilettantisch.

Die Songs wissen nicht zu packen

und es gibt keinen Spannungsbogen in der Scheibe.

Als bei „Fading“ dann Ska-ähnliche Gitarrenparts dazukommen, hört es bei mir auf.

Selbst wenn das Ganze evtl. ein Scherz sein soll, dann ist es kein guter!

Sorry Jungs!

(hendrik)