VÖ: 02.06.2017

Label: Les Acteurs De L´Ombre Productions

Webseite: Facebook, Bandcamp, SoundCloud

TIME LURKER ist eine Einmannband aus Strasbourg.

Mit dem selbstbetitelten Album kommt nach einer EP und einer Single das Debüt heraus. Alleinherrscher Mick ist für Musik Gesang und Mixing verantwortlich.

Zu hören gibt es modernen atmosphärischen Black Metal.

Sowohl melodisch als auch recht rau kann er auf dieser Scheibe sein.

Auch in der Geschwindigkeit hat man sich nicht festgelegt. Mal rasend, mal langsam drückend und auch im Midtempo fühlt man sich zu Hause. Die Gitarrenarbeit überzeugt durch meist schnelles Picking, was bei gleichzeitigen Blasts schon mal altes Feeling aufkommen lässt.

Und auch beim Gesang hat sich der Herr nicht eingeschränkt. Meist heiseres Kreischen kann auch in depressive Schreie abgleiten. Mit ein wenig Hall belegt und etwas in den Hintergrund gemischt, entsteht durch den Gesang auch ein großer Teil der Atmosphäre.

Die Überlänge der meisten Songs, welche teils episch angelegt sind trägt auch zur Atmosphäre bei.

Im Großen und Ganzen ist hier ein gutes Werk gelungen, welches für Freunde von atmosphärischem Black Metal auf jeden Fall interessant ist.

Mich persönlich reizt hier eher der raue, schnelle Anteil. Wenn auch das andere zusätzlich gefällt. (hendrik)