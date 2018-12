THE TOXENES

“Hot Rod” 7inch

(Garage)

Wertung: Gut

VÖ: 01/2018

Label: Killjoy Records

https://www.killjoy-records.de/de/

Das kleine Indie Label Killjoy Records hat mit der “Hot Rod” 7″ von THE TOXENES wieder eine Veröffentlichung getätigt und der Szene weiteren herrlichen Vinyl Stoff geliefert. Bereits im Jahr 2017 konnte man das Debüt Album “Electric Shock” dieser Band auf Tape herausbringen. Die 7″ gibt es in drei Coverversionen, das ganze ist auf 500 Exemplare limitiert, 400 mal in Schwarz, 50x in Lila und 50x in Türkis. Daran kann man schon welchen Wert man hier auf den Sammelliebhaber legt.

Die Musik der aus Minneapolis stammenden Band ist ein cooler Garagerock mit viel Punk und Rock`n`Roll Spirit. Die Single Scheibe hat 4 Stücke parat, die Lust auf mehr machen. “Hot Rod”, “Green Room”, Caveman” und “Alley Cats” heißen die Titel, die von den drei Damen zelebriert werden. Ein bisschen schräg, wild und alles andere als handzahm zeigt sich die Mucke von THE TOXENES.

Also rein hören liebe Leute und vor allem unterstützt das extrem coole Killjoy Label. Das ist echte Musikliebe! (michi)