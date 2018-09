THE KNUTZ

“The Tower”

(Gothic Rock)

Wertung: Gut

VÖ: 2018

Label: af-music.com

Die brasilianische Gothic Rock Band THE KNUTZ hat mit “The Tower” ihr drittes Album veröffentlicht. Nach dem großartigen Debüt „Ghost Dance Party“ und dem Nachfolger “We are the monsters” entführen uns THE KNUTZ nun ein drittes Mal ihn ihre Welt aus Gothic Rock und Post Rock. 11 neue Stücke präsentiert uns die Band um Sänger und Gitarrist Daniel Abud nun und man fühlt sich sofort in die Sounds der 80er Jahre zurückversetzt. Elemente von THE CURE, BAUHAUS oder JOY DIVISION sind sofort spürbar, dabei sind es neben den prägenden Gitarrenläufen vor allem die auffälligen Keyboard Klänge die stellenweise aufhorchen lassen weil hierdurch sehr fremdartige Rhythmen und Klangkollagen entstehen. Auch eine klassische Post-Punk-Ästhetik ist zugegen. Stücke wie „The Woman with the Coffin Case“ oder das düstere Titelstück „The Tower“ sind hierbei eindrucksvolle Anspieltipps, die das Schaffen der Band gut repräsentieren. Aber auch die weibliche Gaststimme bietet immer wieder kontrastreiche Momente wie bei Song „Hex“.

Somit ist dieses Album genau auf die Hörerschaft zugeschnitten, die sich im klassischen düsteren alternativen Sound der 80er Jahre wohlfühlen. Es ist genau die Musik die sich nachhaltig als unsterblich erweist und auch heute noch unzählige Menschen zu begeistern weiß. (michi)

Band:

Daniel Abud – Vocals/Guitar

Airton Silva – Drums/Vocals

Tiago Abud – Bass/Vocals

Discography:

Ghost Dance Party (2011)

We Are The Monsters (2015/2017)

The Tower (2018)