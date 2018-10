THE CASCADES

“Phoenix”

(Gothic Rock)

Wertung: Gut

VÖ: 19.10.2018

Label: Echozone

THE CASCADES hatten im verhangenem Jahr ihr 30 jähriges Jubiläum gefeiert und zu diesem Anlass eine Doppel CD mit ihren besten Stücken und einigen Raritäten herausgebracht. Auch ein neues Stück war mit “Wenn der Regen kommt” dabei und hat die Fans heiß gemacht auf einen kommenden Longplayer, der nun in den Startlöchern steht und den Namen “Phoenix” trägt.

THE CASCADES stehen für Gothic Rock, und genau das wird natürlich auf auf diesem neuen Werk geboten. Die meisten Stücke orientieren sich an dem klassischen düsteren Sound, den man genau so schon seit vielen Jahren kennt. Hier gibt es keine Experimente, es wird genau das geboten das die Fans dieser Musik hören möchten.

Mit “Diane” gibt es eine Coverversion von THERAPY? die sich nahtlos in den Sound der anderen Stücke einfügt. Somit gibt es letztlich keine zwingenden Hörempfehlungen, letztlich repräsentiert das neue Video mit dem Song “Dark Daughters Diary” genau das was es auf diesem Album zu hören gibt, soliden Gothic Rock! Der Veränderung nicht mag und gern alles so lässt wie es ist und wie es war, der wird hier sein musikalisches Glück finden. (michi)