SPECTRE

“Spectre” 7 inch

(Psychobilly)

Wertung: Gut

VÖ: 08/2018

Label: Killjoy Records

https://www.killjoy-records.de/de/

SPRECTRE ist eine Old School Psychobilly Band aus LA und hat nun bei Killjoy Records eine 7 INCH Vinyl herausgebracht die 4 rasante Old School Kracher beinhaltet. “Out Of Time” und “West” auf der A Seite und “I`ve Been Fine” und “Spectre” auf der B-Seite. Die Jungs geben richtig Gas und bieten jede Menge Old School Stoff der keine Zeit zum Ausruhen bietet. Enorm schnelle Anschläge an den Instrumenten und ein herrlich dreckiger Gesang sind die Grundzutaten für die Musik von SPECTRE.

Auch bei dieser Veröffentlichung bietet das Label die auf 500 limitierte Auflage in verschiedenen Vinyl Farben an. Also wieder viel interessantes Material für alle Sammelfreudigen! Schnell ran an die Scheiben, bevor es zu spät ist! (michi)