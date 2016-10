SKOGEN

“Svitjod”

(Atmospheric Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 07.10.2016

Label: Nordvis Produktion

Webseite: Facebook

Mit SKOGENs “Svitjod” veröffentlich Nordvis Produktion ein Album nochmals, dessen ursprüngliche Veröffentlichung gar nicht mal so lange zurückliegt. 2011 kam das Werk erstmals heraus, ist aber an mir vorbeigegangen und wenn Nordvis es nicht nochmal auf CD und LP (in zwei Farben) veröffentlichen würden, wären die Songs weiterhin von mir ungehört. Glücklicherweise ist dem aber nicht so, denn durch das Re-Release konnte ich in das Album reinhören und den Schweden die Aufmerksamkeit schenken, die ihre Songs verdienen. Atmosphärischer Black Metal mit doomigen, melancholischen und akustischen Folk Anteilen gespickt, der zum Teil sehr tief in die Gehörgänge eindringt. Vorneweg der fast 12-minütige Track “Vinterriket”, der all das gute und schöne der Musik von SKOGEN sehr gut wiederspiegelt. Selten, dass mich ein so langer Song über seine gesamte Spielzeit fesseln konnte. Natürlich gibt’s auch Material, dass Fans des atmosphärischen Black Metal Genres und Kenner von skandinavischen Bands als “durchschnittlich” kennzeichnen werden, aber ich finde, SKOGEN haben dennoch was besonderes, individuelles in ihrer Klangwelt. Etwas, das fasziniert und die Aufmerksamkeit. Bei mir ist es vermutlich die besondere Form der Melancholie, denke ich, was dem Album einen Großteil seiner Schönheit verleiht. (eller)