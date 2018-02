SCHWARZBUND

“Aktion, Mensch!”

(Dark Electro)

Wertung: Empfehlung

VÖ: 10.11.2017

Label: Sonic-X

Webseite

Ganze drei Jahre ist es schon wieder her, dass die aus Wernigerode stammende Band SCHWARZBUND ihr letztes Album veröffentlicht hatte. Nun ist mit “Aktion, Mensch!” endlich der Nachfolger parat und man muss sagen, das Warten hat sich gelohnt. Unterstützt vom neuen Label Sonic-X wurden nun 11 neue Titel gebannt die im Kern das Thema Menschlichkeit inne haben, was immer das in der heutigen Zeit auch bedeuten mag.

Musikalisch erleben wir hier wieder sehr sympathischen dunklen aber auch tanzbaren Electro mit deutschen Texten. Das reicht Stilistisch irgendwo von WOLFSHEIM bis zu AND ONE, wenn man gern namhafte Vergleiche hat. Letztlich bleibt aber die Aussage das dieses Album nach SCHWARZBUND klingt. Dabei kann man wirklich sehr schöne Titel finden, die sich sehr oft als wahre Ohrwürmer herausstellen. “Wir Menschen”, “Aether” und vor allem das geniale “F66” bieten Stoff für die Tanzflächen, das Stück “Daheim” trifft ganz tief ins das dunkel melancholische Herz mit seiner Dramatik. Hier ist aber nicht nur der Text eine schwermütige ergreifende Ohrenweide, musikalisch ebenfalls sehr schön inszeniert und einfach wundervoll.

Hut ab!! SCHWARZBUND haben hier ein sehr gutes Album abgeliefert, das viel Abwechslung zu bieten hat. Tanzbar mit dunkler Romantik, stellenweise nachdenklich und mahnend. Jeder der auf gut gemachte deutschsprachige Dark Wave- und Dark Electro Musik steht, sollte dieses Album testen und diese sympathischen Jungs unterstützen. (michi)