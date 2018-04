SAXON

“Wheels Of Steel”

(Heavy Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 30.03.2018

Label: BMG Company

Webseite: Homepage, Facebook, YouTube

Der Nachfolger zum selbstbetitelten Debüt erschien fast genau ein Jahr später, am 05.05.1980!

„Wheels Of Steel“ katapultierte die Band in die Höhe, indem es im UK Goldstatus erreichte und 2 Top-40-Singles enthielt, welche noch heute zu jeder Liveshow von SAXON gehören.

Die 9 Songs in fast 39 Minuten werden auf dieser Wiederveröffentlichung mit Bonusmaterial auf 17 Songs in über 76 Minuten gepusht.

Zusätzlich zu 2 seltenen Demoaufnahmen gibt es eine Live-B-Seite und 5 Aufnahmen vom ersten Monsters Of Rock Festival überhaupt, Donington 1980!

Die Neuauflage erscheint auf Splatter/-Swirl Vinyl, die CD liegt mir als 24-seitiges Mediabook vor, welches nicht nur die Texte sondern auch viele seltene Fotos enthält, man beachte das geile Bandfoto, wenn man das Booklet aufschlägt. (hendrik)