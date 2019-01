SAXON

“Rock The Nations”

(Heavy Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 27.07.2018

Label: BMG Company

Webseite: Homepage, Facebook, Youtube

Die Neuauflage älterer Alben von SAXON reicht auch bis zu Album Nr. 8, „Rock The Nations“. Das Album wurde ursprünglich von Gary Lyons in den Niederlanden aufgenommen. Biff Byford hat damals die Basspuren eingespielt, da Paul Johnson aber vor Release der Scheibe bei SAXON eingestiegen ist, ist er als Bassist aufgeführt.

Und die Pianospuren bei „Party ´Til You Puke“ und „Northern Lady“ kommen von keinem geringeren als Elton John!!!

Die Neuauflage enthält wie alle anderen auch eine Menge Fotos und auch Bonustracks. Die hier vorhandenen 8 Bonustracks (B-Seiten, Radio-Single-Edits und Live-Songs vom Reading Festival 1986) pushen die Scheibe von den üblichen 40:43 Minuten auf ganze 78:30 Minuten!

Der Sound gefällt mir auch wieder definitiv besser als der vom Vorgänger. „Innocence Is No Excuse“ war mir zu aufgeblasen! (hendrik)