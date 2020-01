RUSS BERGQUIST

“The Russ Bergquist Project”

(Metal/Hardrock)

Wertung: Gut

VÖ: 13.09.2019

Label: SAOL

RUSS BERGQUIST war mal Bassist bei Annihilator und ist jetzt bei Touch The Sun tätig.

Da er vor lauter Kreativität nicht wusste wohin damit, hat er sich Freunde eingeladen und der Kreativität einfach freien Lauf gelassen.

So haben es Leute wie z.B. Ray Hartmann (ex-Annihilator) und Ryan Van Poederooyen (Devin Townsend Band/Project) am Schlagzeug, Dave Young (Devin Townsend Band/Strapping Youn Lad) am Keyboard, aktuelle Bandkollegen an den Gitarren und zum Schluss sogar Jeff Loomis von Arch Enemy auf diese Platte geschafft.

Eine Mischung aus Metal und Hardrock mit Ausbrüchen in Prog- und sogar College-Rock-Gefilde weiß zu bewirken, dass mein Kopf immer wieder in Bewegung kommt.

Haut mich jetzt nicht völlig um, aber macht immer wieder Spaß zu hören.

Das Schreiben und Aufnehmen hat sicherlich auch Spaß gemacht, klingt zumindest danach.

(hendrik)