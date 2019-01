ROTERSAND

“Hey You”

(Electro)

Wertung: Gut

VÖ: 02/2018

Label: Trisol Music Group

Webseite

Man muss inzwischen über 2 Jahre zurück blicken um das letzte ROTERSAND Album zeitlich zu bestimmen. Um die Fans nicht weiter akustisch verhungern zu lassen hat man ein Remix Album mit dem Namen “Hey You” veröffentlicht. ASSEMBLAGE 23, MEHR LICHT, CONSUMER JUNKIE oder CHRIS COUNT sind nun diejenigen befreundeten Musiker, die dabei sind die Songs von ROTERSAND neu zu interpretieren. Aber auch eigene “Rework” Versionen sind dabei, also ein Facelift aus eigener Hand.

Das Ergebnis ist erwartungsgemäß sehr abwechslungsreich, vor allem ist das 12″ Maxi Version Gen vertreten, das ja vor allem in den 80er Jahren die Musikfans begeistern konnte. Neben dem Titelsong gibt es unter anderem diverse Versionen von “Not Alone”, “It`s About Us” oder Welcome Home”. In Summe macht das 13 Titel die für die Fangemeinde von ROTERSAND und generell von leicht konsumierbarer elektronischer Musik sehr interessant sein dürften. (michi)