ROGERS

“Augen auf”

(Punk Rock)

Wertung: Gut

VÖ: 08.09.2017

Label: People Like You Records



Webseite

“Augen Auf” heißt das dritte Album der aus Düsseldorf stammenden Punk Rock Band, die es auch schon bis in die Chart Regionen geschafft hat. Mit 13 neuen Tracks in knapp 50 Minuten bekommen wir geradlinigen Punk Rock, der vor allem durch die Gesangslinien seinen Charme bekommt. Mal Melodie-trächtig, mal mit Nachdruck schafft es Sänger Chri den Songs viel Leben einzuhauchen und den mal persönlichen und mal politisch angehauchten Texten so die passende Stimmung zu verleihen.

Mit “Augen Auf” und “Einen Scheiss muss ich” hat man bereits auch zwei offizielle Videoclips veröffentlicht, die die Band von ihrer energischeren Seite zeigen.

Meine Favoriten sind dieses mal allerdings das sehr eingängige “Wohin” und das ruhige Stück “Früher”, das durch einen sehr guten und realistischen Text besticht.

Ein Album das man sehr gut hören kann. Die Musik ist zwar ohne größere Aufreger und Besonderheiten, dafür aber sehr versiert, bodenständig und authentisch. Diejenigen, die schon die Vorgänger gut fanden, werden auch mit “Augen auf” glücklich! (michi)