PROJEKT MENSCH

“Herzblut”

(Neue Deutsche Härte)

Wertung: recht gut

VÖ: 09.12.2016

Label: Kernkraftritter Records

“Herzblut” ist das zweite Album vom DER FLUCH Sänger Deutscher W mit seiner Band PROJEKT MENSCH. Dabei erfüllt man nun alle Klischees der Neuen Deutschen Härte und spricht somit natürlich die Freunde dieses Genres an. Die Stimme und der Gesangstil des Sängers ist sofort erkennbar für jeden der sich einmal mit DER FLUCH beschäftigt hatte. Die Instrumente sind natürlich sehr krachig und bieten eine kraftvolle Basis für die Erfüllung aller NEUEN DEUTSCHE HÄRTE Attribute.

Wie schon bei DER FLUCH krankt die Musik auch unter diesem Namen etwas an der Abwechslung. Einige Stücke gleichen sich musikalisch schon sehr stark und die Unterscheidungsmerkmale liegen irgendwie nur in den per Sprechgesang versendeten Worte.

Letztlich ist das Album ganz nett, eignet sich allerdings auch nicht als potentieller Dauerbrenner. PROJEKT MENSCH haben hier nichts Neues erfunden, liefern aber ein solides Genre Produkt ab das seine Anhänger finden wird. Einen Hit den man in 30 Jahren noch in den Clubs hören wird, kann das Album wohl nicht liefern. Da bekomme ich doch sofort Bock mal wieder den guten alten “Werwolf” von DER FLUCH heraus zu kramen!! (michi)