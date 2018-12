PORN

“The Ogre Inside – Remixed”

(Industrial Metal)

Wertung: geht so

VÖ: 21.09.2018

Label: Echozone

Die französische Gothic Industrial Metal Band PORN hatte 2017 ihr drittes Album herausgebracht mit dem Namen “The Ogre Inside – Act I”. Das Album thematisierte den mysteriösen Charakter Mr.Strangler. Im September ist ein Remix Album erschienen, auf dem befreundete Bands wie AN EROTIC END OF TIMES, HEARTLY, THOT und AURA SHRED Titel dieses Album im eigenen Sound neu interpretieren.

Dabei kann man die Stücke in recht unterschiedlichen Soundgerüsten hören, was eine zumindest fragwürdige Remix Veröffentlichung durchaus spannend gestaltet. Neben dem Stück “The Ogre Inside” gibt es zudem noch Remixe von weiteren Titeln, in Summe sind 12 Tracks zu hören was dieses Werk dann auch auf Longplayer Länge bringt.

Für Fans von PORN oder der remixenden Bands sicherlich eine spannende Angelegenheit. Für Außenstehende wohl weniger interessant! Letztlich wohl als Zeitüberbrückung gedacht bis dann mit “The Darkest Of Human Desires – Act II” im Februar 2019 das nächste richtige Full Time Album verfügbar ist! (michi)