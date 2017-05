PLAGUE THROAT

“The Human Paradox”

(Death Metal)

Wertung: Geht so

VÖ: 15.05.2017

Label: Transcending Obscurity India

Webseite: Facebook, Myspace, SoundCloud

Death Metal aus Indien.

Ist mir bisher nicht bekannt. Wird es sicherlich geben, das war mir klar, aber mir ist spontan keine Band bekannt.

PLAGUE THROAT präsentieren technisch hoch angesiedelten Death Metal der neueren Schiene.

Die drei Musiker erscheinen alle an ihren Instrumenten talentiert.

Schlechte oder langweilige Riffs sind mir in der Scheibe auch nicht untergekommen.

Im Gegenteil, da sind sogar einige echt geile Sachen dabei.

Großes Manko der Scheibe ist es jedoch, dass kein richtiges Feeling aufkommt.

Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang, Sound, Mix… Alles für sich durchaus gut, aber als Einheit funktioniert es irgendwie nicht richtig.

Da bleibt irgendwie nichts so richtig hängen, bzw. zwingt mich die Platte erneut anzumachen.

Für ein Debüt an sich aber eine ganz ordentliche Leistung.

Vielleicht geht da beim nächsten Mal ja mehr. (hendrik)