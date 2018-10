NULL POSITIV

“Amok”

(Nu Metal/NDH/Alternative)

Wertung: Geht so

VÖ: 01.10.2018

Label: Triplebase Records

Webseite: Homepage

Anfang 2017 erschien das Debütalbum “Koma” von NULL POSITIV, dem nun etwa anderthalb Jahre später das Zweitwerk folgte. Nachdem ich mich bereits mit dem Erstling schwer getan habe, kann mich auch das neue Werk der Band, die auf ihrem YouTube Channel Aufrufe insgesamt in Millionehöhe zu verzeichnen hat, nicht begeistern. Die Mischung im Rahmen von Metal, Alternative Rock, Neuer Deutscher Härte, Industrial und Metalcore kommt in meinen alten Gehörgängen nicht so an, dass daraus allzu positive Signale im Gehirn werden. Da der bisherige Erfolg der Band um Sängerin Elli Berlin, die auch schon mal gen Angela Gossow mit ihrer Stimme tendiert, recht zu geben scheint, bleibt mir – nach mehrmaligen Versuchen, das einstündige Album zu hören- nur der Tipp an Interessent von etwas abgedrehterer deutscher Hartmucke, sich mal ein paar Videos der Band reinzuziehen. Mir scheint, wir werden in diesem Leben keine Freunde mehr, aber ich drücke der Band die Daumen, weitere Fans zu finden. (eller)