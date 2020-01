NAPALM DEATH

“Logic Ravaged By Brute Force”

(Grindcore)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 07.02.2020

Label: Century Media Records

Webseite: Homepage / Facebook / Bandcamp

Endlich gibt es neues Material von NAPALM DEATH!

Auch wenn es nur eine EP mit einem neuen Track und einer Coverversion ist, freue ich mich total. Obwohl es ja einen Backkatalog gibt der mehr als groß genug ist um die richtige Scheibe für die momentane Stimmung zu finden.

Aber neues Material der Grindcoreväter erregt immer meine volle Aufmerksamkeit.

Zu erwarten ist 100% NAPALM DEATH!

Der Song “Logic Ravaged By Brute Force” ist absolut NAPALM DEATH in ihrer momentanen Ausrichtung!

Eher im groovigen Midtempo angelegt, weiß dieser Song mich direkt abzuholen und macht mir schon Vorfreude auf das hoffentlich bald erscheinende Album Nr. 16!

Auch dieser besondere „Gesang“ der eigentlich eher clean gesprochen ist und mit diesem coolen Effekt belegt ist gefällt mir sehr gut.

Die Coverversion ist ein Song von Sonic Youth, White Cross vom ´87er Album Sister, den sie mal einfach in ihr eigenes Universum aufgenommen haben. Wüsste ich nicht, dass es ein Cover ist, wäre es ein NAPALM DEATH-Song, der etwas anders ausgefallen wäre, als der Rest. Sehr gute Arbeit, Jungs!

Die EP gibt es digital, auf 7“ in schwarz, limitiert als 3-farbiges Vinyl um ab dem 28.2.2020 auch limitiert als neongelbes Vinyl!

(hendrik)