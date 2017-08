MIST OF MISERY

“Shackles of Life (EP)”

(Ambient/Symphonic Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 31.08.2017

Label: Black Lion Records

Webseite: Facebook

Die Schweden MIST OF MISERY veröffentlichen eine neue 7-Track EP, von der es mir besonders der Opener und Titeltrack “Shackles of Life” angetan hat, ein keyboardlastiger Black Metal Track mit schöner Atmosphäre und Ohrwurmmelodie. Der Titeltrack ist einer von drei Tracks, die unter dem Banner symphonischer Black Metal einzuordnen sind, während die anderen Stücke zumeist instrumental den Keyboard-/Pianoklang in den Mittelpunkt stellen. Von daher muss man trotz sieben Stücken darauf hinweisen, dass es sich um eine EP der Schweden handelt. Eine zweite EP soll wohl in Kürze folgen. Wie erwähnt hat der Titeltrack Ohrwurmpotenzial, der Rest ist gut bis okay. Macht aber neugierig auf weitere Werke der Band, die seit 2010 zwei Alben und nun 3 EPs veröffentlicht hat. (eller)