KMFDM

“ROCKS – Milestones Reloaded”

(Industrial)

VÖ: 09.09.2016

Label: earMusic/Edel

Sascha Konietzko und Lucia Cifarelli, besser bekannt als KMFDM, können inzwischen schon auf über drei Jahrzehnte Bandgeschichte zurückblicken. Irgendwelche Jubiläen sind dann immer der Anlass für Selbstreflektionen in Form von Best-Of Alben oder Ähnlichem. Die Zusammenstellung kann da sehr unterschiedlich ausfallen. Kommerzielle Erfolge, Fan Favoriten oder die Lieblingstitel der Musiker selber. KMFDM haben “ROCKS – Milestones Reloaded” eine persönliche „Best Of“ zusammengestellt wie eine „ideale Playlist für ein Live-Set“ und diese dann re-interpretiert bzw. geremixt.

Herausgekommen sind dabei Versionen, die mal mehr und mal weniger nahe am Original sind. Geblieben ist natürlich aber generell der markante Industrial Sound, ein Crossover zwischen Techno/Dance und Heavy Metal, und gewohnt puristische, politische Texte – allesamt Kampfansagen an Ignoranten, Wegseher und Mitläufer, die verdeutlichen, wieso KMFDM seit weit mehr als einem Vierteljahrhundert der Inbegriff und Synoym für Musik der härteren Gangart sind: Industrial Rock.

Natürlich dürfen in solch einer Zusammenstellung Titel wie “Son Of A Gun”, “Amnesia” oder “Tohuvabohu” nicht fehlen. Sehr gut gefällt auch der Remix zu “Krank” von Cyberpunk Victor Love. “Amnesia” und “A Drug Against War” sind sehr interessant vom italienischen Gitarristen Marco Trentacoste geremixt worden.

Natürlich sind Remix Alben immer gewöhnungsbedürftig und werden bei jedem Fan sehr unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Sicher ist aber, dass dieses Album interessante Variationen von bekannten Tracks zeigt und zudem noch die Wartezeit für das für 2017 geplante neue Album gekonnt verkürzt.

„ROCKS – Milestones Reloaded” erscheint am 9. September als CD+DVD mediabook inkl. der DVD “We Are KMFDM”, CD Standard, 2LP und Digital bei earMUSIC.

