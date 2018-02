IAMX

“Alive In New Light”

(Electronica)

VÖ: 02.02.18



Label: Caroline / Universal



Es ist nicht lange her da hat Chris Corner mit “Unfall” ein eher ungewöhnliches und fast instrumentales Album herausgebracht. Nun wenige Zeit später folgt nun ein weiteres Werk mit dem Namen “Alive In New Light”, dass wieder als “reguläre” Veröffentlichung zu werten ist.

Chris Corner agiert auf diesem Album wieder in gewohntem ausdrucksstarkem Stile, scheint aber weit weniger von der Dunkelheit inspiriert zu sein wie zuletzt. Mit seiner außergewöhnlichen Stimme schafft er es in Perfektion mit den elektronischen Sounds zu verschmelzen. “Stardust” ist ein sensationeller Opener ist dieses großartige Werk.

Interessant ist das auf vier von den neun Stücken des Albums die Tattoo-/Make-up-Künstlerin Kat Von D. zu hören ist, die sich selber auch als großer IAMX Fan auszeichnet.

Es fällt schwer einzelne Titel dieses Werkes hervorzuheben, jeder einzelne Song ist ein unglaubliches Kleinod. Der Titelsong “Alive In New Light” ist allerdings eines meiner Highlights denn hier ist der Gesang ganz besonders eindringlich. Auch die grandiosen Break Beats erklingen unglaublich inspirierend im Gesamtbild der Musik.

Die Musik von Chris Corner spaltet sicherlich die Gemüter, doch wer dem bisherigen Sound verfallen war, wird sich auch an “Alive In New Light” erfreuen können. Das düstere Universum wurde verlassen um einen weitaus positiveren Aspekt einzufangen und zu uns zu transportieren. Die Musik hat dadurch allerdings nichts von seinem ganz ur-typischen Mysterium verloren, ganz im Gegenteil! (michi)