FUTURE LIED TO US

“Progress”

(Electro/ Future Pop)

Wertung: Gut

VÖ: 23.11.2018

Label: Trisol Music Group

Der Name FUTURE LIED TO US war mir bisher nicht geläufig. Hinter diesem Namen stecken allerdings Musiker, die in den letzten Jahren maßgeblich die Electro Szene mit gestaltet haben. Tom Lesczenski (SITD), Vasi Vallis (FROZEN PLASMA) und Krischan Wesenberg (ROTERSAND) sind FUTURE LIED TO US. Wenn man die Musik dieser drei Bands zusammenfügt, die nicht zwingend gleichartig ist, wird es durchaus spannend welches Resultat diese Mischung ergibt.

“Progress” ist ein 5 Track Mini Album auf dem jede Menge Stoff für die Tanzflächen zu hören ist. Die unterschiedlichen Zutaten, welche die oben angesprochene Konstellation mit sich bringt, erzeugt eine sehr stimmige Symbiose aus eingängigem Electro, straffen Futurepop Rhythmen und jeder Menge Soundraffinesse. Letztlich scheint alles perfekt auf einen geilen Clubabend abgestimmt, denn in Sachen Tempo, Atmosphäre und Energie bietet dieses Songmaterial genau die nötige Rezeptur.

Ausgesprochen gut gefällt mir das verspielt sphärische “Fear and Hope” das eine tolle Stimmung erzeugt und trotz aller melancholischer Ausstrahlung kein Stück kitschig klingt. Richtig guter Song! Generell funktioniert hier alles sehr homogen. Die schönen Synthies, die guten Beats und der sehr eingängige Gesang bieten in Summe genau den Stoff den Electro Fans lieben.

Dieses Mini Album kommt in einem sehr schönen Digipack daher in dem sich ein Booklet mit vielen Bildern und den Songtexten befindet. Also eine rundum gelungene Veröffentlichung! (michi)