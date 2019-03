FIDDLER´S GREEN

“Heyday”

(Irish Speedfolk)

Wertung: Gut/Geht so

VÖ: 08.03.2019

Label: Deaf Shepherd Recordings

Webseite: Homepage, Facebook, Youtube

Die deutsche Folk-Rock-Band FIDDLER´S GREEN veröffentlicht mit „Heyday“ bereits ihr 14. Album.

Der irische Folk wird mit Ska, Punk, Metal und Reggae gewürzt und damit konnten die Erlanger schon so einige Erfolge feiern.

Ich persönlich kann mit solch einer Scheibe leider nicht wirklich viel anfangen, auch wenn es immer wieder Stellen gibt, bei denen ich mitwippen muss. Und auch wenn durchaus positive Gefühle entwickele wenn die Beatsteaks durchschimmern ist das keine Platte, die ich in meiner Freizeit auflegen würde.

Allerdings kann ich mir „Heyday“ recht gut als Soundtrack zu einer großen Grillparty vorstellen, bei der der Prozentsatz der Metalheads recht niedrig ist.

Ich finde diese Platte durchaus gut produziert und kann die Leute verstehen, die auf solche Musik abfahren, aber die Rhythmik und die Instrumetalisierung bewegen mich einfach nicht.

Hört unten in das Video rein, indem das ganze Album vorgestellt wird und macht euch selber ein Bild! (hendrik)