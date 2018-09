FEAR OF DOMINATION

“Metanoia”

(Industrial Metal)

Wertung: Geht so

VÖ: 29.06.2018

Label: Out Of Line

Webseite: Homepage

Die Finnen bringen auf ihrem neuesten Werk Industrial, Melodic Death und Modern Metal unter einen Hut und bündeln das in 10 energiegeladene Tracks. Getrieben von Sängerin Sara Strömmer, die sowohl guttural als auch klar ihre Gesangeskünste zum besten gibt, stürmen FEAR OF DOMINATION durch das knapp 40-minütige Album, auf dem es recht abwechslungsreich zu Werke geht. Aber auch wenn die Musik gut in den Nacken geht, haben sie mich gerade im melodischen Bereich nicht packen können, wodurch viel der aufgeladenen Energie wieder sang- und klanglos verpufft. Beim Hören bin ich immer zwischen Hoffen und Bangen, dass die positiv aufgenommene aggressive Grundstimmung irgendwann zum Höhepunkt kommt, aber das Ganze verpufft dann meist. Daher wird das Album nach der Rezensionsphase wohl nicht mehr den Weg zurück in die Playlist finden. (eller)