EXFEIND

“Exfeind Nummer Eins”

(Dark Rock)

Wertung: Gut

VÖ: 19.01.2018

Label: Trisol Music Group

Mit EXFEIND steht die nächste deutschsprachige Band aus der Rubrik “Dark Rock” parat um ein Stück vom Kuchen abzubekommen an dem schon Bands wie UNUCHT oder EISBRECHER geknabbert haben. Trotzdem haben EXFEIND einen bemerkenswert erfrischenden Sound, Elektro-Beats, kalt, metallisch, dann eine fette Gitarrenbreitseite und schließlich harter und doch sehr cleaner Gesang. Auch das man nicht nur die brachialen Riffs drauf hat, sondern auch einiges an Melodien in petto hat, macht die Musik in Summe sehr sympathisch.

Der Opener “Göttergatte” oder auch “Der Teufel in dir” sind sehr gute Stücke die dieses Album musikalisch repräsentieren können.

Textlich kann EXFEIND auch durchaus mit sehr hoher Varianz bestechen. Kritische, phantasievolle und auch persönliche Dinge findet man in der Musik, die sich trotz aller Eingängigkeit immer auch mit einer guten Dosis Härte präsentiert.

Die 11 Titel dieses Werkes lassen sich durchgängig gut hören. Sicherlich bietet die Musik keine grenzüberschreitenden Neuigkeiten, aber die Musik ist perfekt inszeniert, hat eine ordentliche Härte und wirkt ehrlich und nicht aufgesetzt. Auch das hier ein normaler und unverzerrter Gesang geboten wird, finde ich sehr gut. Nettes Album! (michi)