EVANGELION “Sacro Macello (EP)” (Sacral Black/Doom Metal)

EVANGELION

“Sacro Macello (EP)”

(Sacred Black/Doom Metal)

Wertung: Sehr vielversprechend

VÖ: 08.11.2019

Label: Auric Records

Webseite: Facebook

Mit der 3-Track EP “Sacro Macello” senden die Schweizer Metaller EVANGELION ein erstes Lebenszeichen. Es handelt sich dabei um den ersten Teil eine Konzeptwerkes, das sich mit dem 30-jährigen Krieg befasst. Musikalisch mischen sie sehr erhabenen Doom mit Black Metal und verpassen dem Ganzen noch eine stellenweise sehr sakrale Note. So bekommt man es zum Einen mit melodischer Black Metal Raserei mit gekrächzten Vocals zu tun, zum Anderen mit doomigen Parts und Klargesang. Das alles passt sehr gut zueinander und ergibt ein sehr stimmiges Gesamtbild. Ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommt von EVANGELION.

Wer neugierig geworden ist, kann sich die gesamte EP bei YouTube im Kanal von “Black Metal Promotion” anhören. (eller)