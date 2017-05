DRAGONFORCE

“Reaching Into Infinity”

(Speed/Power Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 19.05.2017

Label: earMUSIC

Webseite: Homepage

Die Hochgeschwindigkeitsmeister sind zurück mit ihrem siebten Album, auf dem sie auch nach eigener Aussage vielfältiger geworden sind. Das stimmt, wobei ihre Trademarks sich nicht geändert haben mit den zumeist schnellen melodischen Songs, wo Sänger Marc Hudson manchmal gar nicht hinterherzukommen scheint. Aber, da gibt’s ja auch Stücke wie “Silence”, einem echten Ruhepol in der Mittel des DRAGONFORCE Albums. Allerdings gibt’s gleich danach wieder eine rasante und wilde Achterbahnfahrt mit “Midnight Madness”, einem der eingängisten Stücke (neben “Ashes of the dawn”), das zudem mit einem schönen, epischen Refrain punkten kann. Auch im Punkt Epik scheint die Band zugelegt zu haben, gleichzeitig hat sich an Verrücktheit und Wahnsinn vor allem im Keyboardspiel nicht verloren. Die bereits angesprochene Vielfalt kommt dann noch im Track “War!” zum Ausdruck, der mit einem ungewohnt aggressiven Gesang aufwartet.

Wer auf hohe Geschwindigkeit und Metal steht, ist bei DRAGONFORCE weiterhin an der richtigen Adresse. Auch das siebte Album hat durchweg gute Songs zu bieten und ist für Fans auch als CD, LP, Digital und Special Edition CD+DVD erhältlich. (eller)

TRACKLIST

Standard

1. Reaching into Infinity

2. Ashes of the Dawn

3. Judgement Day

4. Astral Empire

5. Curse of Darkness

6. Silence

7. Midnight Madness

8. WAR!

9. Land of Shattered Dreams

10. The Edge of the World

11. Our Final Stand

Special Edition with multi-angle Bonus DVD:

Disc 1 – CD

1. Reaching into Infinity

2. Ashes of the Dawn

3. Judgement Day

4. Astral Empire

5. Curse of Darkness

6. Silence

7. Midnight Madness

8. WAR!

9. Land of Shattered Dreams

10. The Edge of the World

11. Our Final Stand

Bonus Tracks

12. Hatred and Revenge

13. Evil Dead

Disc 2 – Bonus DVD

DragonForce Live at Woodstock Festival Poland 2016

1. Holding On

2. Heroes of Our Time

3. Operation Ground and Pound

4. Holding On (Multi-angles)

5. Heroes of Our Time (Multi-angeles)

6. Operation Ground and Pound (Multi-Angles)