CULT OF THE PSYCHIC FETUS

“Cult Of The Psychic Fetus” (7″)

(Gothabilly)

Wertung: Gut

VÖ: 04/2017

Label: Killjoy Records

Killjoy Reords hat von der aus Ohio stammenden “Gothabilly / Psychobilly” Band CULT OF THE PSYCHIC FETUS eine 7″ Single herausgebracht, die mit einer Geschwindigkeit von 33RPM 4 Tracks für uns bereithält. Wie üblich im Hause Killjoy ist dieses Werk auf 500 Exemplare limitiert, es gibt 450 schwarze Scheiben und 50 aus transparentem Vinyl, diese sind allerdings schon vergriffen.

Die Stücke “The Morgue”, “Night In The Life”, “Out From he Grave” und “I Live With The Dead” werden namentlich dem Genre in Perfektion gerecht und erfüllen in dieser Hinsicht schon mal alle Klischees.

Wie man wundervoll in diesem eingebundenen Video hören kann enthält die Musik neben den Horrorbilly und Psychobilly jede Menge Gothic und vor allem Surf Elemente was dem Sound eine sensationelle Coolness verleiht. Zusammen mit dem typischen Vinyl Klang ist diese Musik etwas ganz besonderes und passt in jede düstere Horrorparty.

Wer von dieser Musik angetan ist sollte sich auf Grund der geringen Auflage sputen um noch ein Exemplar zu bekommen. Es gibt die Songs allerdings auch in Digitaler Form zu erstehen. (michi)