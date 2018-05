CRUACHAN

“Nine years of blood”

(Folk Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 27.04.2018

Label: Trollzorn

Seit über 25 Jahren ist diese irische Combo aktiv und seit jeher im Folk Black Metal beheimatet. Mit ihrem achten Album gehen sie wieder etwas mehr “back to the roots” und schließen dabei die “Trilogie des Blutes” ab, die mit “Blood On The Black Robe” 2011 begann. “Nine Years Of Blood” ist ein Konzeptalbum, das vom dem großen, historischen Krieg zwischen Irland und England von 1593 bis 1603 handelt und wiederum wilder und roher intoniert ist. Es gibt viel zu entdecken und zu erleben auf den 12 Stücken des Albums, allerdings machen es CRUACHAN dem Hörer auch nicht einfach, denn trotz mitreißender Parts sind mir einige Passagen dann doch etwas zu sperrig. Insgesamt liefern die Iren auch 23 Jahre nach ihrem Debüt ein vielseitiges Album ab, das im Folk/Black Metal Bereich gut bestehen kann. (eller)