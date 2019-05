COMBICHRIST

“One Fire”

(Industrial)

Wertung: Gut bis Geil

VÖ: 06/2019

Label: Out Of Line

Facebook

Nach dem doch sehr enttäuschenden Metal-Industrial Album “This is Where Death Begins” aus dem Jahre 2016 war die Erwartungshaltung für das Album “One Fire” bei mir nicht sonderlich hoch. Viel zu sehr hatte man sich von der frühen Marschroute entfernt zu der ich die Band einst kennengelernt hatte. Umso überraschender ist doch letztlich was aus diesem inzwischen achten Longplayer geworden ist.

Die beiden ersten Tracks “Hate Like Me” und “Broken United” bieten krachenden dunklen Industrial Metal bei dem man aber auch immer wieder sehr eindrucksvoll elektronische Finessen spüren kann. Über allem schwebt eine massive Aggressivität die an Dichte kaum zu überbieten ist. “Guns At Last Dawn” hätte auch aus der Feder von MINSITRY stammen können, diese rasend schnellen Parts lassen dem Zuhörer kaum Luft zum atmen.

“Lobotomy” ist dann tatsächlich mal wieder sehr von EBM Beats geprägt und schnell fühlt man sich um einige Jahre zurück erinnert und der Freudenlevel steigt bei mir umgehend weiter an!

Was es wohl noch nie gab ist eine COMBICHRIST-Ballade, aber die wird mit “Bottle Of Pain” geboten, alles dabei Pathos, akustische Gitarren und Symphonic Untermalung. Klingt erst einmal befremdlich wenn man das liest, doch ich muss sagen das Stück funktioniert nicht schlecht.

“2045” ist dann ein sehr apokalyptisch inszeniertes Stück, zu fiesen Gitarrenriffs und stampfenden Rhythmen gibt es jede Menge Samples,….wieder fühle ich mich an MINISTRY erinnert….aber echt geil das Stück.

“California Über Alles” hat dann tatsächlich einen coolen Punk bzw. Cold Wave Touch und “Last Days Under The Sun” bietet dann nochmals knallharte synthetische Beats.

An Vielseitigkeit ist das Album wohl nicht zu überbieten wenn man die bisherige Schaffenszeit betrachtet. Letztlich hat man mehr oder weniger alles das zusammengefügt was COMBICHRIST in den letzten 15 Jahren gemacht hat.

Ob man nun diverse Fan Gruppen nur ein klein bisschen glücklich machen wird oder man in der Lage ist das Album in Gänze als geil zu betrachten wird sich zeigen. Auch ich werde noch einige Hördurchläufe brauchen um final das Beantworten zu können. Aber das ist eine Spannende Aufgabe und ich habe Bock drauf das herauszufinden,…. (michi)