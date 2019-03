COLLECTION D’ARNELL-ANDRÉA

“Another Winter”

(Dark Wave)

Wertung: Gut

VÖ: 02/2019

Label: Trisol Music Group

Fast 10 Jahre ist es her das die französische Dark Wave Legende COLLECTION D’ARNELL-ANDRÉA ihr letztes Album herausgebracht hatte. Es hatte sich nicht unbedingt angekündigt, doch nun ist “Another Winter” da und bietet den perfekten sanft-melancholischen Soundtrack zur dunklen Jahreszeit. Es ist immer wieder bemerkenswert wenn eine Band, deren Geschichte bis in die 80er Jahre zurück reicht, noch immer etwas zu erzählen hat. Doch auch im Jahre 2019 können COLLECTION D’ARNELL-ANDRÉA kraftvoll und geheimnisvollen Dark Wave präsentieren der zeitlos erscheint. Neoklassische Tragik, elektronische Finessen, mal monumental, mal symphonisch, die Reichweite der Instrumente ist unglaublich. Die filigrane Heavently-Voices Stimme von Chloé steht der instrumentalen Musik in nichts nach und vollendet ein musikalisches Gerüst das jeden Liebhaber dieser Musik sofort in seinen Bann ziehen wird.

“Another Winter” ist ein kontrastreiches, höchst stimmungsvolles Werk, das Fans von PORTISHEAD, THE NOTWIST oder BRENDAN PERRY zu gleichen Teilen ansprechen, entzücken und nachhaltig beeindrucken wird genauso wie die von DEAD CAN DANCE, DEINE LAKAIEN und anderen klassischen Dark Wave Ikonen. (michi)