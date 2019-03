CHONTARAZ

“Speed The Bullet”

(Dark Metal)

Wertung: Geht so

VÖ: 01.02.2019

Label: CMM GmbH/SAOL

Webseite: Facebook, Youtube

Die Menschheit brachte die Hölle auf die Erde und steht selbst kurz vor der Auslöschung. CHONTARAZ treten in ihrer „Endzeitstory“ als die auf, die versuchen die Welt und ihre Bewohner zu retten!

Tja, klingt seltsam und hört sich auch so an.

Vom Label als Dark Metal betitelt, verbirgt sich hier ein buntes Potpourri von Metalsubgenres.

Ein Song klingt verdächtig nach modernen In Flames, in der „Ballade“ kommen mir viele Assoziationen zu Manowar. Dann klingt es wieder nach Dimmu Borgir und an einer anderen Stelle stolpere ich über Djentriffs im Metalcoresoundgewand.

Sorry Jungs, trotz ordentlichen Sounds, rauscht die Platte völlig an mir vorbei und ich habe nicht das Bedürfnis, sie nochmal hören zu wollen. Da fehlt einfach das gewisse Etwas um hier echtes Interesse aufkommen zu lassen. (hendrik)