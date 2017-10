BLUTENGEL

“Black”

(Gothic )

Wertung: Gut / Geht so



VÖ: 10/2017



Label: Out Of Line

Website

BLUTENGEL haben mit “Black” eine neue EP Veröffentlicht. Die Scheibe enthält 8 Tracks, drei davon hören auf den Titelnamen “Black”. Der Song steckt textlich zwar voller Klischees, gehört musikalisch aber zu den besseren, die ich in den letzten Jahren von BLUTENGEL gehört habe. Mit “Komm zu mir” ist dann auch mal wieder ein deutscher Track zu hören, bei dem dann unweigerlich wieder dieser Gothic-Schlager Gedanke aufkommt. Aber die BLUTENGEL Fans wird genau dies freuen. Gut gefällt mir dagegen der Song “There`s No Place”, der ohne kitschig zu sein eine sehr schöne düster-Atmosphäre erzeugt. Auch das Stück “Seele” ist durch seine instrumentale Dramaturgie wirklich gut gelungen.

Fazit, ich finde den Song “Black” ganz in Ordnung, mal sehen wie es Album-technisch weiter geht. Interessant ist, dass die weiteren Songs auf dem Mini Album in die richtige Richtung gehen und sich größtenteils vom massiven Kitsch der letzten Zeit lösen. Somit scheinen BLUTENGEL doch nicht komplett in die Schlagerecke abgedriftet zu sein. Warten wir ab wie es weiter geht. (michi)