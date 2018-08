BLOODSHED WALHALLA

“Ragnarok”

(Epic Viking Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 23.07.2018

Label: Hellbones Records

Mit seinem Soloprojekt BLOODSHED WALHALLA möchte der Italiener Drakhen grundsätzlich die Musik von BATHORY fortführen. Und so ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass die neuen Songs des vierten Albums auch als von BATHORY beeinflusst beschrieben werden können. Ebenfalls würde ich noch MOONSORROW und FALKENBACH als Inspirationsquellen in Betracht ziehen wollen. Herausgekommen sind jedenfalls vier Tracks mit Laufzeiten von 12 bis knapp 28 Minuten. Darin finden sich viele Elemente vom episch bis folkig beeinflussten Viking Metal wieder und Drakhen schafft es dabei, eine dichte, die Songs einnehmende Atmosphäre zu kreieren. Trotz abwechslungsreicher Stücke und guter Ansätze gefällt mir “Like Your Son” am Ende zwar nur ein Song richtig gut, dennoch ist das gesamte Ergebnis in Form der 4 Song für eine Ein-Mann-Band ein beachtliche Leistung. Fans des alten BATHORY Sounds sind einfach eingeladen, sich mal mit den Songs auf “Ragnarok” auseinanderzusetzen. (eller)