BLACKLIST LTD “Still Limited” (Death New Metal)

“Still Limited”

VÖ: 11.08.2017

Label: Kernkraftritter Records

BLACKLIST LTD bieten uns auf ihrem dritten Album eine ungewöhnliche Mischung,

ein Potpourri aus Groove und Death Metal versetzt mit New Metal!

Wenn ich mich aus dieser Liste für ein Genre entscheiden müsste, würde ich definitiv Death Metal sagen, aber das wäre hier nicht die beste Wahl. Eher der New Metal Anteil macht die Scheibe interessant.

Im deathigen Anteil fehlt mir hier Härte und Brutalität, auch wenn Sänger Ronny mit seiner Stimme, die manchmal leicht an Phil Anselmo erinnert, eigentlich eine gute Figur macht!

Aber wesentlich besser sind hier die Melodien in den seichteren Momenten und die cleanen Gesangseinlagen von Ronny!

Catchy Melodien und Ohrwürmer können die Jungs besser als Brachialität und da kann man als bestes Beispiel den Song „Ego“ nennen, auch wenn „Just A Word“ auch in diese Richtung geht. In diesen schönen Momenten klingt es für mich wie gute Musik um die Jahrtausendwende irgendwo in Richtung Pyogenesis nur härter und weniger poppig!

Interessant, aber diese Platte kommt gute 15 Jahre zu spät für mich! (hendrik)