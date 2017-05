AJATTARA

“Lupaus”

(Black/Dark Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 12.05.2017

Label: Svart / Cargo

Webseite: Homepage / Facebook

Nach sechs Jahren veröffentlichen die Finnen AJATTARA ein neues, ihr achtes Album. Neun Tracks voller dunkler Atmosphäre und rohem Dark/Black Metal begegnen dem Hörer auf “Lupaus” (dt. “Versprechen”), die wirklich bedrohlich inszeniert sind. Dazu schafft es die Band richtig gut, auf das Ganze im Stile einer dreckigen Rock’N’Roll Band noch eine gewisse Fuck-you-Attitüde draufzupacken, um nicht zu sagen draufzurotzen.

Ich muss sagen, am Anfang war ich etwas skeptisch, da ich an früheren Alben der Band nicht immer so gefallen gefunden habe, aber die neuen Songs sind größtenteils echt gut geworden und bieten über die 35 Minuten Spielzeit viel Abwechslung in Sachen Musik und Gesang. Die Tracks, die mit vielen Ecken und Kanten aufwarten, die man bei vielen Veröffentlichungen heutzutage vermisst, überzeugen dazu mit der klassen, dunklen Atmosphäre. Da sollte man einfach mal reingehört haben. (eller)