WITCHER

“Lélekharang”

(Atmospheric Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 07.10.2022

Label: Filosofem Records

Webseite: Homepage / Facebook / Bandcamp

“Lélekharang” – was so viel wie “Seelenglocke” bedeutet – ist das dritte Album des ungarischen Duos WITCHER mit sechs Stücken, die atmosphärischen Black Metal mit starken Anleihen aus dem Dungeon Synth Bereich zu bieten haben. Fans von SUMMONING und CALADAN BROOD werden hier ebenso angesprochen wie Black Metal Hörer, die auch EMPYRIUM’s “Ode to Melancholy” lieben.

Das wird gleich nach dem Intro im zweiten Track “Hamvak” deutlich, der tieftraurige Melancholie pur bietet. Ab da hat das Album mich gehabt, große Klasse diese Stück Musik. Zwar ist der Rest ist des Werkes nicht mehr ganz so ergreifend, aber immer noch sehr schön im düsteren Sinne, wie z.B. auch der Titeltrack, der mit 10 Minuten auch das längste Stück ist. Eine Interpretation von Beethoven’s “Mondscheinsonate” bildet einen würdigen Abschluss des 40-minütigen Albums.

Die Mischung aus harschen Black Metal Tönen und Vocals mit den Synth und Pianoklängen hat mich im Gegensatz zu vielen anderen Alben aus dem Atmospheric Black Metal Subgenre sogleich faszinieren können.

Anhören könnt ihr euch das Album in voller Länge beim YouTube Kanal Black Metal Promotion. Die digitale und die CD-Version von Lélekharang wurde von Filosofem Records am 8. Oktober veröffentlicht, und die Vinyl-Ausgabe wird am 15. Oktober folgen. (eller)