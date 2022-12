WHISKEY RITUAL

„Kings“

(Black Metal Punk)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 09.12.2022

Label: Folter Records

Webseite: Facebook / Bandcamp / Spotify

Nach etwas mehr als 2,5Jahre legen die Italiener von WHISKEY RITUAL ihr 5. Album quasi unter den mit Whiskey und Bier getränkten Weihnachtsbaum. Die Band begann als Nebenprojekt (für JEDES Bandmitglied) aber wurde relativ schnell zum Vollzeitprojekt. „Narconomicon“ konnte mich vor etwas mehr als 10 Jahren noch nicht überzeugen (Review hier), „Black Metal Ultras“ landete dann schon ganz anders bei mir (Review hier).

Ich habe die Band jetzt nicht ständig gehört, aber der Name hat sich bei mir eingeprägt, sodass ich mich gefreut habe, als der Nachfolger in meiner Post war. Den punkigen Anteil hatte ich in meiner Erinnerung etwas verdrängt, aber er gefällt mir weiterhin.

Auch auf „Kings“ gibt es Songs, die mehr in die eine oder andere Richtung gehen.

Der Titeltrack als Opener hat einen wesentlich gewichtigeren BM-Einschlag als z.B. „Jetlag“, der mich in mehreren Punkten stark an Venomous Concept denken lässt (vor allem wegen dem Gesangseffekt). Und die gefallen mir sehr. Vor 10 Jahren habe ich mir noch gewünscht, dass die Jungs sich auf ihre Hauptbands konzentrieren. Das sehe ich jetzt definitiv anders. Caronte (Stoner/Doom mit Drummer und Sänger von WHISKEY RITUAL) geben mir z.B. nicht besonders viel. Dieser rotzige, punkige Black ´N´ Roll zieht da schon wesentlich mehr bei mir. Deswegen nehme ich meine Aussage von vor 10 Jahren auf jeden Fall zurück und gebe mir noch einige Male „Kings“. Die Scheibe hat Drive, Power, Rotz und eine derbschwarze Seite, gefällt mir. (hendrik)