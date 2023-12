V.A.

„Scattered Light – A Reflection Of The Music Of Golden Apes“

(Dark/Cold/Elektro Wave)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 15.12.2023

Label: Eigenproduktion

Webseite: Facebook / Bandcamp

Die Berliner Dark Wave Band GOLDEN APES feiert ihren 25 Geburtstag. Während anderswo Schachteln oder Socken ein zweites Leben eingehaucht wird, werden GOLDEN APES mit einem ganz besonderen Geschenk geehrt. 22 Bands, die auf die eine oder andere Weise Teil der Geschichte wurden, haben sich jeweils einem Song aus dem Repertoire angenommen, um ihn mit ganz eigenen Interpretationen auf den Gabentisch zu legen. An dieser Stelle auch von uns HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zum silbernen Jubiläum!!!

Das Ganze ist sehr abwechslungsreich gestaltet. Zwar sind alle Bands irgendwie Teil der dunklen Szene, dennoch sind ihre Stile ganz unterschiedlich. Angefangen bei SAIGON BLUE RAIN, die Franzosen widmen sich mit ihrem Cold Wave/Etheral Sound „From the Sky“, einen Golden Apes-Song neueren Datums. Ähnlich geartet sind DUCTAPE, wobei der weibliche Gesang hier ein wenig dunkler in die Szenerie dringt und die Musik etwas elektronischer daher kommt. THE CITY GATES aus Kanada widmen sich mit einer tragischen Version einem Song vom 2000er Debüt „Stigma 3:am“ – „The Happy Losers´ Sweet Delusion“, ihr Post Punk Gaze erinnert teilweise an The Jesus and Mary Chain.

MIKE YORK (Garden of Delight, Sweet Ermengarde) & RËVEREND GONZ (erster Sänger von Love like Blood) widmen sich dem Song „Drown“ und verzieren die Düsternis mit reichlich Saiten. GIRLS UNDER GLASS zaubern in „Satin gardens“ mit elektronischer Finesse und sphärischen Klangspektren. NO MORE glänzen mit dem ruhig inszenierten „The Seasons‘ War“, während es bei den Argentiniern von AMAUTICA („Los Arqueros (The Archer)“) wieder heftiger und gitarrenlastiger zugeht.

Das Dark Elektro Projekt KISS OF THE WHIP liefert eine dunkle und tanzbar-verspielte Version von „Prudence“. Das Electro Wave Duo STRIDULUM hat kürzlich ein neues Album veröffentlicht, bei dem auch Peer Lebrecht einem Song seine Stimme lieh. Hier gibt es eine Version von „Verity“, welche nicht zuletzt vom durchdringenden, weiblichen Gesang lebt. Ein wenig Siouxsie-like kommen die Amerikaner von PILGRIMS OF YEARNING daher. Experimentell und reichlich schräg kümmern sich die Franzosen von DEAR DEER um „Correlation“.

Eine wunderschöne, trurig-dramatische Version von „Parting“ gibt es von WHISPERS IN THE SHADOW. Ruhig und getragen wird dieses balladeske Stück sehr gefühlvoll dargeboten. Druckvoller und mit vehementer Saiten-Orgie versehen, befassen sich TUNES OF DAWN mit „Mark of Cain“, zwischendrin lugt immer ein wenig Doom hervor.

Zum Schluss zelebrieren die Bauarbeiter der PATENBRIGADE:WOLFF ihre Art von verschnörkeltem Synth Pop und remixen „Vengeance“. WHITE NOISE TV schlagen in die gleiche Kerbe und verwandeln „Grinding Mills“ zu eine Future Pop Hymne. Weitere Gratulanten sind DAYS OF SORROW, DISTANCE H, BEDLESS BONES und die Schweden von THEN COMES SILENCE.

Besonders aufgefallen ist mir ST///LL (Nachfolgeband von The Last Cry) mit ihrer gothrockigen Variation von „Hold me“. Das aktuelle Album der Band erschien Anfang November. bandcamp

Ein wahrlich tolles, würdevolles Geburtstagsgeschenk, welches zudem für den Hörer reichlich Futter bietet und nebenbei dafür sorgt, dass man mal wieder auf Entdeckungsreise durch den Dschungel der dunklen Musik waten sollte. Denn jede hier vertretene Band verdient es, sich ein bisschen mehr mit ihrer Musik zu beschäftigten.

Diese Compilation wird ausschließlich als digitaler Download über die Golden Apes Bandcamp-Seite erhältlich sein und alle erzielten Erlöse werden vollständig an die gemeinnützige Organisation „Kinderhospiz Sonnenhof“ gespendet, ein Krankenhaus, das schwerkranke Kinder betreut und unterstützt. (andreas)