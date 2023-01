Top Releases 2022 by Yves

2022 war meiner Meinung nach gespickt mit vielen großartigen Veröffentlichungen und ich habe mit Sicherheit auch leider einiges verpasst, da die Dichte einfach zu hoch war, um alles mitzubekommen. Seit einigen Jahren erstelle ich mir auf Grund der besagten Release-Dichte immer eine Playlist mit meinen Highlights des Jahres, um nichts zu vergessen. So natürlich auch dieses Jahr. (Playlist hier: https://open.spotify.com/playlist/5b5RVrdS8h2GIzychBXa9t?si=c4d76f64e6e3453c )

Aus diesem immer noch recht reichhaltigen Potpourri möchte ich euch hier meine Top 20 des Jahres herauspicken. Diese Veröffentlichungen haben mich besonders begeistert und teils auch überrascht. Hier ist keine spezielle Reihenfolge eingehalten und daher aufgrund der Abfolge der Aufzählung keine Aussage über die Beliebtheit innerhalb der Liste getroffen worden. Viel Spaß beim Stöbern! (yves)

Vile Impregnation „Slave“ (Slamming Brutal Death Metal)

Shadow Of Intent „Elegy“ (Melodic / Symphonic Deathcore)

Animals As Leaders „Parrhesia“ (Instrumental Progressive Metal / Djent)

Abstracted „Atma Conflux“ (Technical / Progressive Death Metal)

Instagram: https://www.instagram.com/abstractedbr/?hl=de

Soreption „Jord“ (Technical Death Metal)

Linktree: https://linktr.ee/Soreption

Exocrine „The Hybrid Suns“ (Technical Death Metal)

Instagram: https://www.instagram.com/exocrine_official/?hl=de

Psycroptic „Divine Council“ (Technical Death Metal)

Website: https://www.psycroptic.com/

Sun Eater „Vermin“ (Technical Death Metal)

Bandcamp: https://suneaterdeathmetal.bandcamp.com/

Nightbearer „Ghosts Of A Darkness To Come“ (Death Metal / Old School Death Metal)

Bandcamp: https://nightbearer.bandcamp.com/

Sadist „Firescorched“ (Progressive Death Metal)

Website: http://www.sadist.it/

Coffin Feeder „Over The Top“ (Deathcore / Death Grind)

Website: https://www.coffinfeederband.com/

Coffin Feeder „Stereo Homicide“ (Deathcore / Death Grind)

Website: https://www.coffinfeederband.com/

DeathFuckingCunt „Decadent Perversity“ (Technical / Brutal Death Metal)

Bandcamp: https://deathfuckingcunt.bandcamp.com/album/decadent-perversity-brutal-technical-death-metal

Mehnersmoos „Pennergang“ (Rap)

Instagram: https://www.instagram.com/mehnersmoos/?hl=de

Castrator „Defiled In Oblivion“ (Death Metal)

Linktree: https://linktr.ee/castratorband

Embryonic Devourment „Heresy Of The Highest Order“ (Technical Death Metal)

Instagram: https://www.instagram.com/embryonic.devourment/?hl=de

Organectomy „Nail Below Nail“ (Slamming Brutal Death Metal)

Website: https://organectomy.com/

Cremation „Where The Blood Flows Down The Mountains“ (Death Metal)

Website: https://www.cremation.ch/

Review: https://magazin.amboss-mag.de/cremation-where-the-blood-flows-down-the-mountains-death-metal/

Achromatousv„Achromatous“ (Technical / Progressive Death Metal)

Worm Shepherd „Ritual Hymns“ (Blackened Deathcore)

In eigener Sache: Meine aktuelle Band hat dieses Jahr eine Konzept-EP veröffentlicht. Ich bin hier am Bass und den Vocals zu hören. Hört gerne rein! Wenn es euch gefällt, folgt uns! (Link Defective: https://linktr.ee/Defective_Official )

(Review Defective: https://magazin.amboss-mag.de/defective-irreversible-only-depravity-remains-death-metal/ )

Defective „IRREVERSIBLE: Only Depravity Remains“ (Death Metal)

Tipp aus der Ecke Mainstream: Taylor Swift hat mich mit ihrem aktuellen Album „Midnights“ absolut begeistert. Musikalisch im Synth-Pop angesiedelt und eher alternativ ausgerichtet ist das Album ehrlich und ein emotionales Glashaus. Es wirkt gereift, erwachsen, persönlich, düster. Eine Abrechnung mit sich selbst und allen anderen und macht dennoch Mut ein Scheitern nicht als Ende von Allem zu sehen, sondern auch als Chance zu nutzen, sich selbst zu reflektieren und zu hinterfragen. Für jeden, der gut gemachte, hervorragend komponierte Musik auch außerhalb von Rock und Metal zu schätzen weiß, ein absolutes Muss.