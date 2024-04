TOMORROW’S RAIN „x“ (Gothic Metal)

TOMORROW’S RAIN

„Ovdan“

(Gothic Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 19.04.2023

Label: AOP Records

Webseite: Homepage / Facebook / Instagram

TOMORROW’S RAIN aus Tel Aviv kehren mit ihrem zweiten Studioalbum „Ovdan“ zurück. „Ovdan“ ist das hebräische Wort für „Verlust“, es war fast das Ende von allem. Im Jahr 2020 betraten TOMORROW’S RAIN die weltweite Szene mit dem Debütalbum „Hollow“, das Album fasste die vorangegangenen Jahre der Band in der Underground-Szene zusammen, in denen sie 4 Jahre lang an den Songs schrieben und Shows mit Acts wie Paradise Lost, Kreator, Swallow The Sun und Tribulation als Vorband spielten.

Der Erstling hat sich nach kurzer Zeit in mein Herz gespielt und war auch eines der Highlights des Jahres 2020. Daher war die Neugier groß auf die neuen Songs. Soviel vorab, ich habe lange gebraucht, um das Album insgesamt gut zu finden. Ein bisschen fehlt dem Album die Qualität in der Breite. Einzelne Stücke wie „Sunrise“ reißen es dann immer wieder raus.

Vielleicht liegt es dieses Mal auch an den Gästen, die nicht so sind wie auf dem Erstling, dass ich hier für mich kein Top-Album vorfinde. Unterstützt werden TOMORROW’S RAIN dieses Mal von Mitgliedern von Mayhem (Attila Csihar), King Diamond/Mercyful Fate (Michael Denner), Sisters Of Mercy (Ben Christo), Sol Invictus/Death In June (Tony Wakeford), Dark Funeral (Andreas Vingback), Unanimated (Mickael Broberg), Depressive Age (Jan Lubitzki) and Anja Huwe (Xmal Deutschland).

Am besten hört einfach mal rein, wenn ihr euch im Gothic und Dark Metal Bereich zu hause fühlt. Das Album gibt’s bei YouTube (siehe unten) oder anderen Streaminganbietern. (eller)

Nachtrag:

„Ovdan“ wurde von Arie Arnovich und Tomorrow’s Rain produziert, gemischt und gemastert von Arie Arnovich. Cover-Grafik von Paul Roth. Booklet-Gemälde von Vivian Birkenfeld. Hinter der Entstehung des Albums steckt zudem auch eine mitreißende Geschichte:

Für Yishai Sweartz war es fast das Ende von allem. Am 12. März 2023 wurde der TOMORROW’S RAIN-Sänger ins Krankenhaus gebracht und schnell mit einem schweren Herzinfarkt diagnostiziert. Die Herzkatheteruntersuchung schlug fehl und Sweartz musste sich einer fast achtstündigen Operation am offenen Herzen unterziehen, um sein Leben zu retten. Er verbrachte drei Wochen auf der Intensivstation und einige Monate zu Hause, bis sein Leben gerettet war.

„Ich wusste, dass ich rund um die Uhr mit vollem Stress lebe, ich wusste, dass ich Probleme mit meinem Blutdruck habe und dass ich seit meinem 14. Lebensjahr bis vor ein paar Jahren wie verrückt geraucht habe, Ich werde für den Rest meines Lebens Medikamente einnehmen müssen und gelegentlich kontrolliert werden, mein Leben hat sich seit der Operation komplett verändert, ich erinnere mich, dass ich in den Tagen vor der Operation ein Interview von King Diamond über seine Operation gelesen habe, da er genau das Gleiche durchgemacht hat, er beschrieb es so, wie er Texte schreibt: Ich war mir sicher, dass es super gruselig sein wird, aber ich dachte auch, „das ist King Diamond, ich bin sicher, dass er es mit Horror gewürzt hat“, nun. . er war NICHT, jedes Wort war wahr, aber es gab mir eine Menge innerer Stärke, ich bekam eine Menge Mut von seinen Worten und hier bin ich“, sagte Sweartz.