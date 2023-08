THE CIRCLE

„Of Awakening“

(Atmospheric Black/Doom Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 18.08.2023

Label: AOP Records

Webseite: Facebook / Bandcamp

Mit ihrem zweiten Werk nimmt das 2021 gegründete Trio um Sänger Asim Searah (ex-Wintersun) den Hörer auf eine Reise mit durch die Facetten des Egoismus, der Zerstörung, des Selbsthasses und der Reflexion über die Folgen zerstörerischen Verhaltens, die zu einer höheren Ebene der Selbstverwirklichung führen. Soweit zum textlichen Inhalt. Musikalisch erwartet euch ein sehr abwechslungsreiches Album, das THE CIRCLE als „Art Metal“ beschreiben. Ihr bekommt eine atmosphärische Mischung von Black bis Doom Metal mit etwas Ambient zu hören, instrumentiert mit progressiven und symphonischen Elemente. Dazu gibt es gesanglich überwiegend Growls, aber punktuell legt sich auch cleanerer Gesang über die Musik.

Der Opener „Ruins, My Dying World“ macht sehr neugierig auf die weiteren 4 Stücke des Albums, welches zwar mit 33 Minuten etwas kurz erscheint, wie man aber dann merkt, kein Füllmaterial, sondern nur gute Tracks enthält. Der beste kommt als nächstes, der Titelsong „Of Awakening“, ein ein mächtiges Monster, der auch durch den Einsatz einer Violine (hier in form eines Gastsolos von Tim Charles (Ne Obliviscaris)) zu gefallen weiß. Das folgende „Afflux“ ist ein klasse, wenn auc kurzer Song in der Mitte des Albums, der eine grandiose Atmosphäre mitbekommen hat. „Reign of the Black Sun“ und „Ashes and Fading Tides“, die beiden verbleibenden Stücke des Albums, fallen zwar ein klein wenig ab, bieten aber weitere hörenswerte knapp 15 Minuten.

Am Ende ein echt gutes Album, wenn auch – wie erwähnt – etwas kurz, aber dafür hörenswert. Das Album gibt es in voller Länge bei YouTube zu hören, also einfach mal ein Ohr riskieren. (eller)