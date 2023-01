SECRET DISCOVERY „Nimm mich mit [Single]“ (Goth Rock/NDH)

SECRET DISCOVERY

„Nimm mich mit“

(Goth Rock/NDH)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 20.01.23

Label: Metal Bastard Enterprises

Webseite: Bandcamp / Facebook / Wikipedia

Mit „nimm mich mit“ melden sich SECRET DISCOVERY nach 17 Jahren zurück. Diesmal ist es eine wahre Rückkehr, denn dieser Song ist der erste Vorbote zum neuen Album, welches am 20.03. erscheint. Schon vorweg: Es ist ein großartiges Album geworden, welches sämtliche Facetten des Dunklen Rocks beleuchtet. Seit drei Wochen läuft das Werk in Dauerschleife.

Kommen wir aber zunächst zum ersten Appetithappen des neuen Albums: Nicht zum ersten Mal kredenzen uns die Secrets einen deutschen Song, diese Tradition begann schon auf dem Debüt mit „Zerstörer“. Als Verstärker holte man sich diesmal mit Felix Stass, Shouter und Mastermind von CREMATORY, einen Vertreter des Goth Metalls, was auch dann die Single im Gesamtkonstrukt in eine härtere Gangart beförderte. Nebenbei eröffnen deutsche Texte und Härte in latenter Verbindung mit Key-Melodien Parallelen zur neuen deutschen Härte.

„Die Story des Songs erzählt von einem jungen Mann, der alles im Leben verloren hat und sich aufmacht, um seine große Liebe zu finden. Sie verkörpert für ihn alles, wofür es sich noch zu leben lohnt. Als er die vermeintliche Liebe seines Lebens trifft, bittet er sie ihn mitzunehmen, um der Trostlosigkeit seines alten Lebens zu entfliehen und endlich sein Glück zu finden. Letztendlich muss er feststellen, dass dies nicht der Anfang ist, sondern das Ende, denn diese Frau ist der Tod… und somit begibt er sich auf seine letzte Reise.“ Eine tragische Geschichte, welche als Metapher für so vieles stehen könnte. Funktioniert auch als düsteres Märchen mit Grimm’scher Anekdote.

Fazit: Wie erwähnt ist es ein erstes Aufwärmen für ein gelungenes Werk, welches in Bälde erscheint und alle sehnsuchtsvollen Hoffnungen der Fans erfüllen wird. Review zum Album und ein Interview werden demnächst folgen. Aktuell besteht die Band aus Kai Hoffmann (Vocals, Keys, Programmings), Falk Hoffmann (Guitars, Bass), Michael Gusky (Guitars), allesamt Gründungsmitglieder, und Jens Meier an den Drums, sowie für den zusätzlichen oder Backing-Gesang Tom Seger.

(andreas)