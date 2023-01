SCHAVOT

„Kronieken uit de nevel“

(Melodic Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 27.01.2023

Label: Void Wanderer Productions / War Productions

„Kronieken uit de nevel“ (Chroniken aus dem Nebel) ist das zweite Album der niederländischen Black Metal Band SCHAVOT. Die acht Tracks Melodic Black Metal wurden von Multi-Instrumentalist Floris aufgenommen, dessen Quelle nach eigener Aussage Black Metal-Bands der zweiten Welle Emperor, Satyricon und Ulver sind. Floris ist seit den späten 90er Jahren in verschiedenen Black Metal Bands wie Sagenland, Meslamtaea und Asgrauw aktiv gewesen.

Zu hören bekommt ihr schnelleren, melodischen Black Metal mit abwechslungsreichem Gesang und etwas Synthie-Einsatz. Mit dem Opener „Onmens“ hat die Musik von SCHAVOT auch gleich meine volle Aufmerksamkeit. Klasse Track mit den epischsten Ausmaßen aller 8 Song und vergleichsweise wenig Ecken und Kanten, der richtig gut ins Ohr geht. Im Ansschlusstrack geht es etwas wilder und rauer zu, mehr auf die Zwölf. „Heksenwaan“ schlägt in eine ähnlich schroffe Kerbe, zieht aber auf Grund seiner hypnotischen Unternote einen in den Bann – passend zum Titel. Damit sind auch schon meine Favoriten des Album erwähnt, „Onmens“ und „Heksenwaan“. Der Rest knapp 40-minütigen Albums ist gut zu hören, hat aber nicht solch packende Melodien im Gepäck und ist mir auch an einigen Stellen etwas zu wild.

Das zweite Album von SCHAVOT ist insgesamt ein gutes geworden, das sich an vielen Stellen aus der Masse an Veröffentlichungen wohltuend hervorhebt. „Kronieken uit de nevel“ könnt ihr euch beim YouTube Kanal von Black Metal Promotion ganz in Ruhe anhören, es sei euch nahe gelegt. (eller)