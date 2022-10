PATRISTIC

“Apologetica”

(Black/Death Metal)

Wertung: Gut/Geht so

VÖ: 06.05.2022

Label: Pulverised Records

Webseite: Facebook / Bandcamp / Spotify

„Apologetica“ ist das erste Lebenszeichen von PATRISTIC aus Italien.

Die Gitarre wird von Enrico Schettino (Hideous Divinity) bedient, der Gesang kommt von Jacopo Pepe (u.a. Svnth), die Drums sind programmiert.

Eine Mischung aus Black und Death brät mir entgegen. Technisch, progressiv, nie einfach zugänglich.

Leichte Vergleiche zu Belphegor würde ich ziehen, größere zu Behemoth aber wirklich nah an beiden Bands sind sie dann doch nicht.

Die ziemlich angepissten Vocals werden mächtig kehlig dargeboten, erinnern aber an Nergal, haben aber eben nicht so viel Druck, was mir einerseits gefällt, andererseits fehlt mir der Druck dann doch irgendwie.

Die 3 Tracks bringen es zusammen auf gute 20 Minuten!

Die Produktion ist der Musikrichtung angemessen gegeben, haut mich aber auch nicht vom Hocker!

Vor der technischen Leistung ziehe ich definitiv meinen Hut, ganz zu packen weiß mich die Scheibe aber nicht! Dafür müsste es für mich persönlich etwas zugänglicher sein! (hendrik)