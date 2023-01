NEW WORLD DEPRESSION

„Interment Of Sins“

(Old School Death Metal / Death Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 27.01.2023

Label: Santa Diabla Records (CD & Tape) / Fucking Kill Records (Vinyl)

Webseite: Linktree

Die Münsterländer von NEW WORLD DEPRESSION veröffentlichen am 14. April 2023 ihr bereits sechstes Album. Um uns als Hörer schon einmal anzufüttern, wird am 27.01.2023 um 16 Uhr ein Lyric-Video der ersten Singleauskopplung „Interment Of Sins“, wie auch das kommende Album heißen wird, an den Start gebracht. Doch was erwartet den Hörer bei dieser Single? Ich hatte die Möglichkeit den Song vorab unter die Lupe zu nehmen und ich sage euch, wer bei 90er-Jahre Death Metal á la BOLT THROWER, OBITUARY oder ASPHYX freudig die Windmühle kreisen lässt, der ist hier an der richtigen Adresse. Gesanglich wird definitiv auch eine Anlehnung an die genannten Bands nicht von der Hand zu weisen sein. Instrumental wechselt der Song von straight forward ins melodiöse Riffing und zurück, wobei die Melodieparts eindeutig mehr Raum einnehmen. Das Schlagzeug variiert von gradlinig über schöne Fills und den Riffs zuträglichen Drumlines und gibt gerade in melodiösen Parts eine Menge zusätzlichen Drive und Kick, was in Anbetracht der erwähnten Tatsache, dass die Melodien eher die Oberhand haben auch enorm wichtig ist, um dem Songtext seine Ernsthaftigkeit nicht abzujagen. Die Wahl der Effekte ist sehr passend zum Song gewählt worden. Schon das Anfangsriff greift in die Vollen und der Wechsel hin und zurück zu Melodien ist sauber umgesetzt, ohne dass es zu plötzlich wirkt. Die Produktion ist ausgewogen und alles sitzt gut dort, wo es sitzt, lediglich dem Bass hätte ich ein klein wenig mehr Volumen gegeben, um den Schlagzeugdruck zu untermauern und dennoch wirkt es nicht, als wäre etwas überlagert worden oder geht im Mix unter. Der Song ist eingängig und während ich das hier schreibe und der Song schon mehrfach durchgelaufen ist, wippe ich noch immer mit den Füßen oder nicke mit dem Kopf im Takt. Hier wird nichts langweilig, der Song macht einfach Spaß. Aber am besten, ihr überzeugt euch selbst. (yves)