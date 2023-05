MORK

„Dypet“

(Black Metal)

Wertung: Sehr gut

VÖ: 24.03.2023

Label: Peaceville Records

Webseite: Homepage / Instagram / Spotify

6 Jahre sind seit meinem Review für „Eremittens Dal“ vergangen (Review hier). Ich hatte die Band immer im Hinterkopf, aber trotzdem ist „Det Svarte Juv“ (2019) an mir vorbeigegangen und „Katedralen“ (2021) konnte bei mir irgendwie nicht landen. Anscheinend hat der Kollege Thomas Eriksen sich auf einen 2-Jahresrhythmus eingeschossen, denn vor kurzem kam Album Nummer 5 aus den norwegischen Höllentiefen zu uns.

So ganz die Zukunft des Black Metal, wie ich gedacht habe sind MORK nicht geworden, aber das will ja auch gar nicht jeder Musiker.

„Dypet“ landet wieder bei mir. Der Sound ist innerhalb der 6 Jahre wesentlich sauberer geworden, was sich auf „Katedralen“ ja schon angedeutet hat.

Der Opener startet eher räudig und weniger melodiös, aber mit „Forført Av Kulden“ und „Svik“ folgen dann gleich 2 Songs, die mit richtig geilen Melodien aufwarten und mich vollkommen überzeugen können. Beim 5. Track kommt Erlend Hjelvik (Hjelvik, ex-Djevel, ex-Kvelertak) als Gast ans Mikrofon, was für einen Song eine coole Abwechslung darstellt, als Standard aber glaube ich nicht so meins wäre. Dann nimmt das Album ein kleine Kurve nach unten ein, da die nächsten 2 Songs nicht so wirklich bei mir ankommen. Der Schlusstrack „Tilbake Til Opprinnelsen“ reißt das für mich aber wieder raus. da wird auch das erste mal auf „Dypet“ richtig Gas gegeben, was jetzt kein Problem für mich ist, ich freue mich aber schon über die Geschwindigkeit zum Schluß der Scheibe und wenn nicht der ganze Song geprügelt wird. Die Tastenunterstützung bei dem Song gefällt mir ganz gut, lässt sich aber schwer beschreiben. Ich muss irgendwie an eine 70er-Prog-Rock Band denken, die in den 80ern nicht ganz an ihre Erfolge anschließen kann. Aber wie gesagt, es gefällt mir.

Ich werde mich definitiv nochmal mit dem Gesamtwerk von MORK beschäftigen und hoffe, dass nicht nochmal 2 Alben erscheinen, bis das dritte mich packt! (hendrik)