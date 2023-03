MARIANAS REST

„Auer“

(Death/Doom/Gothic Metal)

Wertung: Empfehlung!

VÖ: 24.03.2023

Label: Napalm Records

Webseite: Homepage / Facebook

Zu ihrem 10-jährigen Bandjubiläum veröffentlichen die Finnen MARIANAS REST acht neue Tracks in ihrem Album „Auer“. Mit dem ersten Album „Horror Vacui“ im haben sie mich gleich begeistern können, allerdings hatte Album Nummer drei mein Interesse etwas abflauen lassen. Da haben mich MARIANAS REST nicht so erreicht. Das ist nun zum Glück wieder anders. Gleich das Titelstück als Opener ist sehr mitreißend, ebenso das nachfolgende „Diseased“, eines der Highlights auf dem Album. Mehr melancholischer Death/Doom mit leichtem Gothic Touch geht nicht. Und da liegt auch der Unterschied zu vielen anderen Bands, Death und Doom reicht als Beschreibung nicht, die Finnen haben immer Einflüsse aus dem Gothic Metal mit drin, etwas weg vom normalen Death Metal – ähnlich wie PARADISE LOST. Das Album hat viele Eigenschaften: melancholisch, schwer, trauergeladen und düster. Die grunzigen Vocals sind sehr mitreißend und leidend dargeboten. Da passt über weite Strecken alles zusammen. Der Teil, der etwas abfällt und nicht ganz so mitreißend ist, liegt im Mittelteil. Dafür legt „Auer“ gegen Ende wieder zu und gipfelt in „Sirens“, feat. MY DYING BRIDE Sänger Aaron Stainthorpe. Das langsame Stück steckt voller Emotionen und erinnert mich an „Chokehold“ vom Debüt, einem meiner Lieblingsstücke des Erstlings. Und so geht auch der für manche vielleicht etwas zu ruhige Track „Sirens“ unter die Haut.

Das neue Album von MARIANAS REST hat mich im Gegensatz zum Vorgänger wieder voll überzeugt. Klasse Tracks, klasse Amtosphäre, klare Empfehlung für Fans von melancholischem Death/Doom Metal mit leichtem Gothic Touch. (eller)