KING

„Fury and Death“

(Melodic Death/Black Metal)

Wertung: Gut

VÖ: 17.11.2023

Label: Soulseller Records

Webseite: Facebook / Instagram

Die australischen Black/Death Metaller KING haben mit „Fury and Death“ das dritte Album veröffentlicht. Die 2014 in Melbourne, Australien, gegründete Band besteht aus Dave Hill (Gitarren), Tony Forde (Gesang) und David Haley (Schlagzeug) und hat kürzlich den langjährigen Live-Bassisten Tim Anderson zu ihrem festen Lineup hinzugefügt.

Mit einem stimmigen Intro plus gutem Opener „Perception Ignite“ gelingt KING ein guter Start in das Album. Der anschließende 3. Track, „Volcano „, ist das Highlight des Albums. Der bietet fast alle Trademarks der Band, tolle Melodie und Rhythmik, dabei zugleich aggressiv und mitreißend. Was noch hinzukommt ist eine gewisse Kälte á la IMMORTAL, die bekommt man im passend betitelten „Mountain of Ice“ frostig um die Ohren gehauen. „Black Dimension“ zeigt dann noch die hymnische Seite im Sound der Australier bei gleichblebender Härte und Aggressivität.

Wie bei vielen Alben ist auch hier die 2. Hälfte des Albums mit guten Tracks versehen, die über dem Durchschnitt sind, aber einen weiteren Hit haben meine Ohren hier nicht mehr gefunden. Wobei, den Schlusstrack „To the Stars“ hätte ich da fast vergessen, da haben KING noch mal einen mitreißenden Song rausgehauen.

Fazit:

Bereits der Vorgänger „Coldest of Cold“ hat mir richtig gut gefallen und „Fury and Death“ schließt sich da nahtlos an. Das Album bietet eine knappe Dreiviertelstunde lang mitreißenden Melodic Death/Black Metal, der zudem noch mit kalter und majestätischer Atmosphäre seinen individuellen Sound unterstreicht. Hört euch das Album in voller Länge bei Black Metal Promotion an und werdet Fan. (eller)